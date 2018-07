20 Schüler in OÖ verfolgen nach Zeugnisverteilung Dieb

An ihrem letzten Schultag haben 20 Schüler in Schärding tatkräftig mitgeholfen, einen Ladendieb zu schnappen. Sie verfolgten den Langfinger und informierten die Polizei via Handy laufend über die Position des Flüchtenden. Dem Mann gelang es zwar noch, die Innbrücke nach Deutschland zu überqueren, dort klickten aber die Handschellen.

Die Schüler - alle etwa 14 Jahre alt - waren nach der Zeugnisverteilung am Weg zum Schulgottesdienst, als sie bemerkten, dass ein Mann in einem Geschäft mehrere hundert Euro aus der Kasse nahm. Die Verkäuferin war zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum und konnte den Täter nur mehr davonlaufen sehen.

Die Teenager hefteten sich prompt an die Fersen des Diebes, bis die Polizei eintraf und die Verfolgung übernahm. Oberösterreichische Beamte stellten den Mann - einen Serben, der weder in Österreich noch in Deutschland gemeldet ist - kurz nachdem er die Innbrücke überquert hatte. Da sie sich damit bereits auf deutschem Hoheitsgebiet befanden, wurde er der bayrischen Exekutive übergeben.