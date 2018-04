Zwei Tote hat ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Fornach (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich gefordert. Der circa 59-jährige Fahrer kam mit seinem Ferrari auf einem geraden Straßenstück von der Fahrbahn ab, das Auto prallte gegen einen Baum. Der Mann war auf der Stelle tot.



Auch Ehefrau verstarb an Unglücksstelle

Seine um ein Jahr jüngere Ehefrau versuchte der Notarzt noch zu reanimieren. Aber auch sie verstarb wenig später an der Unfallstelle, berichtete die Polizei auf APA-Anfrage.

© Feuerwehr Frankenmarkt

Ferrari in zwei Teile gerissen

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Bei den beiden hatte es sich um Bewohner des Ortes gehandelt. Bilder des Unglücks machen deutlich, wie heftig der Aufprall gewesen sein muss. Der Sportwagen wurde in zwei Teile gerissen.