Linz: Teenie von Trio brutal niedergeschlagen

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Linz von einem Männertrio niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Der Bursch war nach einer Bankomat-Behebung angesprochen worden, ob er Drogen kaufen wolle. Als er ablehnte, drückten sie ihn auf den Boden, wobei ihm einer gegen den Kopf schlug und die anderen auf ihn einprügelten. Das Trio erbeutete nur 33 Euro, berichtete die Polizei.



Während die drei etwa 16 bis 20 Jahre alten Jugendlichen auf den Mühlviertler losgingen, forderten sie Geld von ihrem Opfer. Das Trio flüchtete in Richtung Wildbergstraße, eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 17-Jährige klagte nach der Tat über Kopf- und Kieferschmerzen, ließ sich allerdings medizinisch nicht versorgen.