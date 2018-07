85-Jährige von ausparkendem Pkw niedergestoßen: tot

Eine 85-jährige Frau, die am Mittwoch in St. Michael im Lungau von einem ausparkenden Pkw niedergestoßen wurde, ist am Donnerstagabend im Krankenhaus Schwarzach ihren schweren Verletzungen erlegen. Eine 50-jährige Autolenkerin war bei dem Unfall rückwärts aus einer Parklücke gefahren und dürfte die Einheimische übersehen haben. Der Wagen prallte mit dem Heck gegen die Frau, die dadurch stürzte.



Dabei wurde die 85-Jährige so schwer verletzt, dass sie vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Schwarzach geflogen werden musste. Dort ist sie einen Tag nach dem Unfall gestorben.