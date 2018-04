Unter Drogen: Lenker rast in Spielplatz

Wie der "ORF Salzburg" online berichtet, kam es am Dienstagnachmittag zu einem dramatischen Unfall. In Salzburg-Lehen raste plötzlich ein Auto in einen Kinderspielplatz. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren zum Glück keine Kinder dort. Der Unfalllenker wurde leicht verletzt.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll es sich bei dem Mann um einen amtsbekannten Serben handeln. Dies habe die Polizei bestätigt. Weiter soll der Lenker zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogen gestanden sein. Er wurde mit dem Roten Kreuz in ein Spital geliefert.