Am Freitagmorgen reagierte ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Graz-Raaba geistesgegenwärtig, als er auf der Süd-Autobahn (A2) auf dem Weg zum Rastplatz Graz-Laßnitzhöhe fünf Personen neben der Fahrbahn stehen sah. Sofort sicherte der 34-Jährige den Bereich rund um die drei Männer und zwei Frauen ab. Danach ließ er die beiden Frauen, die nicht einmal Schuhe trugen, in sein Auto einsteigen.



"Unser Mitarbeiter hat großartig reagiert. Die fünf Menschen waren ja klarerweise völlig orientierungslos und wussten nicht, wo sie sind. Nicht auszudenken, was da hätte passieren können, wenn sie versucht hätten, irgendwie über die Autobahn zu gehen", lobte Autobahnmeister Christian Schwab seinen Mitarbeiter.

Von Schlepper ausgesetzt

Die alarmierte Autobahnpolizei traf innerhalb von kurzer Zeit vor Ort ein. Sie eskortierte auch die drei Männer in einen sicheren Bereich, wo sie sich aufwärmen konnten. Bei den fünf Personen soll es sich um Flüchtlinge handeln, die kurz vor dem Rastplatz von einem Schlepper ausgesetzt wurden, teilte die Asfinag in einer Aussendung mit.