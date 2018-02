Wirbel um 'Kinderschänder'-Outing

Die Plakate hängen seit Montag an Bushaltestellen oder vor Kindergärten und Schulen in Köflach, Mooskirchen und Söding-St. Johann. Mit Foto und vollem Namen wird ein Weststeirer als vermeintlicher Kinderschänder geoutet. Sogar sein Auto ist samt Kennzeichen abgebildet. „Er hat mich gegen meinen Willen missbraucht. Ich leide heute noch unter diesem Trauma“, steht unter den Fotos.

Was nach Selbstjustiz nach amerikanischem Vorbild aussieht, scheint in Wirklichkeit ein Fall von beharrlicher Verfolgung und Verleumdung zu sein. Die Polizei jedenfalls, die etliche der Plakate beseitigt hat, ermittelt in diese Richtung. Hintergrund könnte ein langjähriger Streit mit der Familie des jetzt an den Pranger gestellten Steirers sein. Selbst ein Buttersäure-Anschlag auf sein Auto ist belegt.

Die Polizei bitte unter 059133 6193 um Hinweise.