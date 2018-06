Kleinflugzeug in Tirol abgestürzt: Ein Toter

Der Pilot eines Kleinflugzeuges ist am Donnerstag bei einem Absturz in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein ums Leben gekommen. Der 76-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand allein an Bord, sagte ein Polizist der APA. Zu dem Unglück soll es unmittelbar nach dem Start gekommen sein.



Wie hoch die Flughöhe vor dem Absturz war, stand bis dato nicht fest. Auch die Unfallursache war vorerst unklar. Dies werde wohl erst durch die Ermittlungen der Flugunfallkommission geklärt werden können, hieß es.