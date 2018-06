Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 17.00 Uhr eine Trafik in Wattens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) überfallen. Der Täter war laut Polizei vermutlich mit einer Schreckschusspistole bewaffnet. Er flüchtete ohne Beute. Eine Alarmfahndung war vorerst noch im Gange. Ob bei dem Überfall jemand verletzt wurde, war zunächst noch unklar.

Polizei bittet um Hinweise

Der Täter wurde als rund 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug vermutlich ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Der Mann hatte zurückgekämmte, glatte Haare, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und Abschürfungen im Gesicht.