Wespe verursachte in Vorarlberg Verkehrsunfall

Eine Wespe hat am Donnerstag in Riezlern im Vorarlberger Kleinwalsertal einen Verkehrsunfall verursacht. Ein 55-jähriger Autolenker war gegen 17.40 Uhr mit drei Familienmitgliedern im Wagen talauswärts unterwegs, als während der Fahrt eine Wespe durch das offene Fenster flog. Der 55-Jährige erschrak und verriss das Lenkrad, informierte die Vorarlberger Polizei.



In der Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen eine Steinmauer. Der Lenker und zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.