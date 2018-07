Massenschlägerei am helllichten Tag in Wien

Am Freitag kam es kurz vor 16 Uhr in Wien-Favoriten zu einer Schlägerei mit mehreren Personen. Dabei wurde ein 28-jähriger Mann durch einen Messerstich im Brustbereich verletzt und musste mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen werden – er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Im Zuge der Fahndung wurden zwei offenbar am Raufhandel beteiligte Tatverdächtige festgenommen – beide waren ebenfalls verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Die Tatwaffe – ein Klappmesser – wurde sichergestellt. Neben dem Raufhandel wurde auch versuchter Mord zur Anzeige gebracht.

© Polizei