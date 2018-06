Wien: Angebliche Schüsse enttarnen Meth-Labor

Ein Zeuge hat am Montag um 20.40 Uhr wegen angeblicher Schüsse von einem Balkon in Wien-Donaustadt die Polizei gerufen, diese stellte bei einer Wohnungsdurchsuchung eine größere Menge Drogen sicher. Die zwei Mieter im Alter von 40 und 53 Jahren hatten 120 Baggys Crystal Meth, 72 Stück Ecstasy-Tabletten, sechs Baggys Kokain und Suchtmittelutensilien daheim. Eine Schusswaffe wurde nicht gefunden.



Ob tatsächlich Schüsse aus der Wohnung in der Theodor-Kramer-Straße abgefeuert wurden, war laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer unklar. Die beiden Männer sowie Zeugen mussten noch vernommen werden. Der 40- und der 53 Jährige dürften jedenfalls in Zusammenarbeit gedealt haben. Sie wurden angezeigt, das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.