Am Donnerstagmorgen um 8.54 Uhr kam es in Wien-Landstraße zu einem tödlichen Unfall. Ein rund 35-jähriger Arbeiter stürzte rund zehn Meter in die Tiefe.

Sofort wurde der Notruf abgegeben. In Kürze war die Wiener Berufsrettung samt Rettungshubschrauber am Ort des Vorfalls in der Erdberger Lände. Die Einsatzkräfte versuchten das Opfer zu reanimieren, aber leider erfolglos. Er starb noch an der Unfallstelle.

Nun sind Polizei und üblicherweise auch das Arbeitsinspektorat am Zug die Umstände dieses tragischen Vorfalls zu klären.

