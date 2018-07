Wien: Mann mit Kippa auf offener Straße attackiert

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Donnerstagvormittag in Wien-Leopoldstadt offenbar wahllos zwei Passanten attackiert. Er wurde schließlich am Schwedenplatz festgenommen. Unter den Opfern war auch ein Mann mit Kippa. Ein politisches oder religiöses Motiv wurde von der Polizei zunächst ausgeschlossen. Später hieß es, dass derartige Vorwürfe geprüft werden.

In Kreisen der Kultusgemeinde geht man von einem antisemtischen Angriff aus, weil der Jugendliche eine Kippa trug, wie man gegenüber oe24 bestätigte. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) wurde über den Fall in Kenntnis gesetzt. Was den 24-Jährigen zu den Attacken bewogen hat, soll seine Einvernahme klären, diese war am Donnerstagnachmittag noch ausständig.