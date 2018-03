Israel geschockt über FPÖ-Diplomaten

Die Affäre um den Wiener FPÖ-Bezirkspolitiker Jürgen-Michael Kleppich weitet sich aus. Kleppich war zu Jahresbeginn der Botschaft in Tel Aviv als Assistenzkraft zugeteilt worden. Bis bekannt wurde, dass er mit einem T-Shirt der rechtsextremen Identitären auf Facebook ­posierte. Kneissl „beorderte“ Kleppich sofort zurück – und kündigte eine Prüfung an.



Doch in Israel schlug die ­Affäre wie eine Bombe ein: ­Jerusalem Post und Haaretz ­berichteten groß von dem „Nazi-Shirt“ des FPÖlers – auch in Deutschland machte Kleppich Schlagzeilen.



Die israelische Regierung boykottiert ja FPÖ-Minister, klar, dass die Affäre Wellen schlägt. Kleppich war für ÖSTERREICH nicht erreichbar.