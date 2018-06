Richterin nimmt Grasser erneut in die Mangel

Kurze Ergänzung

Grasser macht eine kurze Ergänzung zum gestrigen Tag: Es geht um die E-Mail-Adressen, an die sich KHG nicht erinnern konnte. "Das hat mir keine Ruhe gelassen, ich habe meine frühere Sekretärin angerufen. Die konnte sich auch nicht erinnern - hat mich heute früh noch einmal zurückgerufen - hatte noch zwei weitere Assistentinnen von mir kontaktiert. Keine der drei Damen konnte sich an weitere Mail-Adressen erinnern. Wenn, seien das Adressen gewesen, die vom Finanzministerium eingerichtet wurden. Am Anfang gab es ja kein Mail-System im BMF - das war ja das Jahr 2000. Outlook & Co. kam erst später. Damals hatten wir alle Nokia-Handys. Smartphones gab es keine. Ich selbst kann erst seit etwa 2 Jshren Mails am Smartphone schreiben und empfangen. Ich bin ein Spätentwickler, was Technologie betrifft."