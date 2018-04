3-Jährige schießt auf schwangere Mutter

Am Dienstagnachmittag kam es in Merriville im US-Bundesstaat Indiana zu einem tragischen Vorfall. Ein 3-jähriges Mädchen wartete gemeinsam mit ihrem einjährigen Bruder und der schwangeren Mutter im Auto. Ihr Vater war gerade in einem Geschäft einkaufen.

Der Mann ließ laut Polizei eine geladene Waffe im Auto liegen, als plötzlich das Unglück passierte. Das Mädchen dürfte die Waffe in der Hand gehalten haben, als sich ein Schuss löste und die Schwangere traf.

Die Frau befindet sich in einem kritischen Zustand, sei aber weitgehend stabil. Das Mädchen habe überhaupt nicht begreifen können, was es getan hat. „Es war sehr verängstigt“, sagte der Polizist James Bogner. Der Vater der Kleinen wurde festgenommen. Gegen ihn bestehe der Verdacht der Kindeswohlgefährdung. Die beiden Kinder wurden in Schutzgewahrsam genommen.