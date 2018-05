69-Jähriger bei Schützenfest angeschossen

Der Leiter eines Schießstands ist bei einem Schützenfest in Eichstetten am Kaiserstuhl (Baden-Württemberg) angeschossen worden. Der 69-Jährige wollte nach Angaben der Polizei am Sonntag Zielscheiben aufhängen. Aus der Waffe eines Teilnehmers an dem Wettkampfschießen löste sich währenddessen ein Schuss, der den Mann von hinten in die Schulter traf und sie durchschlug.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der 48 Jahre alte Schütze seine Langwaffe geladen und sich zu seiner Familie umgedreht, die hinter ihm stand. Dabei löste sich aus unbekannter Ursache der Schuss. "Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen wir davon aus, dass kein Vorsatz vorlag", betonte ein Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Körperverletzungsdelikte.