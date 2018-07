Australien: Kirche sagt Ja zur "Homo-Ehe"

Die protestantische Uniting Church (UCA) in Australien hat den Weg für die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare freigemacht. Die Glaubensgemeinschaft stellte es ihren Priestern per Beschluss der Vollversammlung am Samstag in Melbourne frei, homosexuelle Paare zu trauen. Damit spiegle die Kirche die Glaubensvielfalt ihrer Mitglieder wider, hieß es laut Kathpress auf der Webseite der Uniting Church.

"Jahre der Reflexion, des Gebets, der Einsicht"

"Diese Entscheidung kommt nach Jahren der Reflexion, des Gebets und der Einsicht", sagte Deidre Palmer, die Vorsitzende der Vereinigung. Die Uniting Church ist mit rund 243.000 Mitgliedern und 2.500 Gemeinden nach den Katholiken und Anglikanern die drittgrößte christliche Glaubensgruppe in Australien.



Das australische Parlament hatte nach einer Volksbefragung im November 2017 die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare beschlossen. Rund 60 Prozent der Australier hatten sich für die "Homo-Ehe" ausgesprochen. Die katholische Kirche und die anglikanische Kirche lehnen die Ehe für homosexuelle Paare als gravierende Einschränkung der Religionsfreiheit ab.