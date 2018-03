Drei Frauen gegen Trump

Das gab’s noch nie: Gegen US-Präsident Donald Trump laufen gleich drei Verfahren im Zusammenhang mit Sexaffären und Belästigungsvorwürfen. Heute will Pornostar Stormy Daniels im TV über ihre angebliche Affäre mit Trump auspacken. Ex-Playboy-Model Karen McDougal hatte am Donnerstag über eine zehnmonatige Affäre mit Trump berichtet. Beide Frauen klagen gegen eine Stillschweigevereinbarung. Summer Zervos, Kan­didatin in Trumps TV-Show, klagt, weil sie von Trump sexuell belästigt worden sei.