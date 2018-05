Fliegerbombe in Dresden zum Teil explodiert

Bei der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Dresden in Deutschland ist es zu einer Teildetonation gekommen. Dabei sei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochabend. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Explosionen komme.

Die Fliegerbombe war bereits am Dienstag gefunden worden. Die Entschärfung gestaltete sich aber schwierig, da der Zünder tief im Sprengkörper saß.