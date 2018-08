Mann erschießt Nachbarn wegen zu lauter Musik

In Thailand endete ein Nachbarschafts-Streit um zu laute Musik in einem Mord. Wie die "Bangkok Post" berichtet ereignete sich die Tat in der Provinz Samut Prakan, im Südosten von Bangkok. Ein 20-Jähriger feierte mit seinen Freunden in einem Wohnkomplex. Dabei hatte er die Lautsprecher seines Autos voll aufgedreht. Das wurde einem Nachbarn zu viel und es artete in einem Streit aus.

Der 20-Jährige hat sich nach mehrfacher Aufforderung geweigert, die Musik leiser zu machen. Der 38-jährige Nachbar ist daraufhin in seine Wohnung gegangen, nahm seine Waffe und erschoss den Ruhestörer.

Die Freunde des Opfers konnten fliehen. Der Täter ging in seine Wohnung zurück und ließ sich von der Polizei festnehmen. Nun wartet ein Gerichtsverfahren wegen Mordes, unerlaubten Waffenbesitzes und das tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit, schreibt die Bangkok Post.