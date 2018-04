Die beiden Opfer der Hundeattacke in Hannover, der 27-jährige Hundehalter und dessen Mutter, sind von dem Tier totgebissen worden. Dies habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt am Freitag mit. Das Tier hatte den 27-Jährigen und die 52-Jährige in deren Wohnung am Dienstag attackiert und tödlich verletzt.

Der Polizei zufolge hatte eine Angehörige am Dienstagabend durch ein Fenster der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einen Toten gesehen und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute fingen zunächst den Staffordshire-Terrier ein, bevor Rettungskräfte die Räume betraten. Dort fanden sie die Toten.