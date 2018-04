Porno-Stars packen aus: So war ihr erster Sex

Die Porno-Branche boomt. Jeden Tag werden hunderte Filme gedreht. Es wird oft immer noch verrückter und noch versauter. Dabei haben auch die Porno-Stars mal klein angefangen. In BILD sprechen sechs deutsche Porno-Stars über ihr erstes Mal.

Aische Pervers hatte bei ihrem ersten Mal überhaupt keinen Spaß: "Ich weiß nur noch, dass ich um die 16 Jahre alt war. ... Ich erinnere mich, dass es weh getan hat und ich danach geblutet habe. Mit Glücksgefühlen hatte das damals nix zu tun. Deshalb hab ich das wohl auch im Laufe der Jahre verdrängt. ... Ich hatte bei meinem ersten Porno-Dreh definitiv mehr Spaß als bei meinem ersten Mal."

Texas Patti hatte ihr erstes Mal sogar schon mit 15: "Und was sich jetzt vielleicht schwer vorstellbar anhört: Ich wollte mir damals wirklich sicher sein, dass es nicht nur so eine One-Night-Stand-Geschichte ist, sondern mich quasi für was Ernsteres aufheben." An den Sex selbst kann sie sich kaum mehr erinnern: "Er lag auf mir in der Missionarsstellung und war sehr vorsichtig. Es hat aber auch nicht lange gedauert."

Auch Lexy Roxx war bei ihrem ersten Mal 15: "Es passierte bei meinem festen Freund zu Hause in seinem Bett – ich glaub, es war mittags. Wir wollten später am Abend auf eine Party und haben uns deshalb vorher noch mal ins Bett gekuschelt. Ja, und da ist es dann einfach passiert." Sie war hinterher enttäuscht, weil es nicht besonders lange gedauert hat: "Also zusammengefasst: Mein erstes Mal war leider ein kurzes Vergnügen."

Sina Velvet hatte ihr erstes Mal mit 14 auf einer Party: "Wir zogen uns in dem Haus etwas zurück und hatten Sex. Ich will nicht sagen, dass ich komplett enttäuscht war, aber ich habe es mir definitiv anders vorgestellt. Meine Erwartungen an die schönste Nebensache der Welt waren eindeutig größer."

Anny Aurora war 15 und hatte ihr erstes Mal mit ihrem damaligen Freund: "Es war bei ihm zu Hause – es gab Pizza! Und dann ist es einfach so passiert. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war der beste Sex meines Lebens. Gerade wenn alles so neu ist, ist es nicht gerade angenehm. Das liegt natürlich nur am Reißen des Jungfernhäutchens, aber das kann man in dem Moment ja nicht richtig einschätzen."

Lady Kinky Cat hat ihr erstes Mal längere Zeit geplant. Es passierte im Keller eine Freundin, die sogar die ganze Zeit vor der Tür stand und fragte, ob alles gut ist. "Für ihn war es auch das erste Mal und wir waren beide dementsprechend nervös", so Lady Kinky Cat. Hinterher gab sie ihrem ersten Lover - aus Versehen - noch einen mit: "Nur meinen ersten Spruch danach fand er wohl nicht so cool. Ich fragte mich laut, warum die Frauen in Pornos immer so laut stöhnen würden. Ich war nämlich stumm wie ein Fisch. Das fand mein Freund gar nicht so lustig."