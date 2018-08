Putin reist mit "fliegenden Kreml" zu Kneissl

Es ist eines der geheimnisvollsten Flugzeuge der Welt und wird vom Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, genutzt. In seiner Heimat nennt man die Maschine von Hersteller Ilyushin Typ IL-96-300 nicht ohne Stolz „fliegender Kreml“. Die Fähigkeiten des Mega-Fliegers bürgen für die Sicherheit des russischen Präsidenten unter allen denkbaren Umständen.

Das Flugzeug kann sich nicht nur gegen Raketenbeschuss zur Wehr setzen, es verfügt auch über eine komplett ausgestatte Kommandozentrale, die es dem Präsidenten in Krisensituationen erlaubt, seine Regierungstätigkeit auszuüben. Am Samstag landet die Maschine mit dem Präsidenten voraussichtlich um 13:00 Uhr am Flughafen Graz. Danach geht es weiter zur privaten Hochzeitsfeier von Außenministerin Karin Kneissl.

Typ IL-96-300



Die Flügelspannweite des Flugzeugs beträgt 61 Meter. Die Maschine des russischen Flugzeughersteller Ilyushin mit der Bezeichnung IL-96-300 ist 55 Meter lang, 17,5 m hoch und kann eine Geschwindigkeit von bis zu 900 km/h erreichen. Bei einem Gewicht von 230 Tonnen schlägt natürlich auch die Zusatzausstattung auf. Obwohl über die militärischen Spezifikationen keine Informationen vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass auch Raketen und andere Waffensysteme im Flugzeug einsatzbereit untergebracht sind.