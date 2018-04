Russisches Staats-TV warnt vor 3. Weltkrieg

Ein Beitrag des russischen Fernsehsenders Rossiya24 lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Darin gibt der kremlnahe Sender Tipps, welche Lebensmittel man im Falle eines Krieges am besten in die Bunker mitnehmen sollte. Damit wächst erneut die Angst vor einem möglichen dritten Weltkrieg.

In Deutschland hat Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) die Konfrontation der Großmächte USA und Russland im Nahen Osten als "besorgniserregend" bezeichnet. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in einem Kalten Krieg mit immer neuen Brandherden landen", warnte Kauder in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Freitag.

Warnung vor Kriegspanik

Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt allerdings vor "Kriegspanik". Wer solche Gefühle nähre, der eskaliere und schaffe Ängste, sagte er dem Deutschlandfunk am Freitag. "Auf beiden Seiten sehe ich unverantwortliches Handeln - das ist erschreckend, aber es ist kein Anlass für Panik", so Ischinger.