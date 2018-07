Trump: EU, Russland und China sind "Gegner"

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat die EU, Russland und China in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS als "Gegner" bezeichnet. Das Interview wurde am Sonntag in der Sendung "Face the Nation" ausgestrahlt. Darin meinte Trump, dass die USA "viele Gegner" hätten. Mit Verweis auf den Handelsstreit erklärte der US-Präsident: "Ich denke, die Europäische Union ist ein Gegner."



Weitere Infos in Kürze.