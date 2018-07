US-Präsident Donald Trump hat den Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin als noch besser als das NATO-Treffen bezeichnet. Dieses sei schon großartig gewesen. "Sie haben 33 Milliarden Dollar mehr gezahlt und werden in Zukunft noch Hunderte Milliarden Dollar mehr zahlen, und zwar nur wegen mir", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter.



Das Treffen mit Putin sei dann "sogar noch besser" gewesen. Leider sei das nicht so berichtet worden. "Die Fake News drehen durch", schrieb der Präsident, der parteiübergreifend wegen seiner Äußerungen nach dem Gipfel mit Putin scharf kritisiert wird.



While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!