Wahlschlappe: Matteo Renzi tritt zurück

Die regierenden Sozialdemokraten mussten bei der Parlamentswahl in Italien eine schwere Niederlage einstecken. Denn die populistische Strategie Grillos und Berlusconis stand in krassem Widerspruch zur farblosen und unspektakulären Wahlkampagne des Mitte-links-Chefs Matteo Renzi.



Obwohl er im Wahlkampf immer wieder die Zuverlässigkeit seiner sozialdemokratischen PD gegenüber den populistischen Wahlversprechen des schrillen TV-Tycoons Berlusconi und der Fünf Sterne-Bewegung hervorgehoben hat, konnte Renzi gegen das Showman-Talent seiner Rivalen einfach nicht ankommen und ging als klarer Verlierer aus den Wahlen hervor. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa habe Renzi am Montag entschieden, als PD-Parteichef zurückzutreten. Es handle sich dabei jedoch vorerst nur um die Ankündigung seines Rücktritts.