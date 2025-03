Fit durch Prävention: Österreichs Gesundheitsvision

Vorsorge statt Bürokratie.

Um das Gesundheits- und Pflegesystem in Österreich nachhaltig zu stärken, müssen wir vermehrt auf Prävention setzen. Unser Land hat das Potenzial, zum europäischen Vorreiter in Sachen aktiver Gesundheitsvorsorge zu werden. Dazu bedarf es innovativer Lösungen und der Überwindung bürokratischer Hürden, damit Bewegung und bewusste Ernährung für alle leicht zugänglich sind. Als Premium-Fitnessanbieter setzen wir auf modernste Konzepte, die eine gesunde Lebensweise fördern und Menschen in ganz Österreich motivieren, nachhaltig fit zu bleiben. Gemeinsam können wir ein Land gestalten, in dem Gesundheit und Wohlbefinden an erster Stelle stehen.

Mag. Ernst Minar, Gesundheitsmanager und Eigentümer John Harris