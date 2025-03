Frauen. Stark, aber doch nicht gleich …

… Was Österreich JETZT braucht:

An Female Empowerment arbeiten wir seit 1957 und wir sind damit selbstverständlich auch in Österreich angekommen – zumindest in Vorstandspräsentationen, Diversity Reports und in vielen Diskussionsrunden von Wirtschaft und Politik – oft mit genau einer Frau.

Doch in der Arbeitswelt ist der Gender Pay Gap hartnäckig geblieben. In den Unternehmen hat sich einiges getan, aber es reicht nicht aus, nur am Weltfrauentag in der medialen Welt und auf Social Media präsent zu sein. Einige Initiativen wie die Lohntransparenz-RL zielen schon darauf ab, aber das Verständnis, dass Gleichstellung nicht von alleine passiert, braucht weiterhin noch einen langen Atem.

Mag. Claudia Stadler | Geschäftsführende Gesellschafterin cSt causa Steuerberatungs GmbH