Gemeinsam beenden wir die Verschwendung

Kennst du das vergessene Ei, das trockene Scherzerl, das alte Joghurt und die braune Banane?

Jeder österreichische Haushalt schmeißt jährlich 800 Euro an Lebensmitteln in den Müll. Das können wir ändern! Setzen wir unsere Sinne ein, bevor wir Lebensmittel wegwerfen: schauen, riechen und probieren. Damit sparen wir Geld und schonen unsere Umwelt. Denn wusstest du, dass Lebensmittelverschwendung einer der größten Treiber der Klimakrise ist? Die gute Nachricht ist, dass die Reduktion von Lebensmittelabfall zu den effektivsten Maßnahmen gegen die Klimakrise zählt und so einfach geht. Bist du bei der Challenge dabei?

Georg Strasser-Müller, Country Director Too Good To Go Österreich und Schweiz