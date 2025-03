In jedem Menschen den Menschen sehen

Menschenwürde in die Verfassung.

Wir leben in unsicheren Zeiten. Bedrohung durch Teuerung, Krieg, Spardruck. Überfüllte Schulen, unleistbare Mieten, Wartelisten beim Arzt – die soziale Infrastruktur bröckelt, genauso wie der Zusammenhalt. Viele fühlen sich nicht gesehen. Eine Idee für Österreich: Menschenwürde und ein Grundrecht auf soziale Sicherheit, das bei Notlagen, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder im Alter geltend gemacht werden kann, in die Verfassung. So besinnen wir uns auf das, was uns verbindet: das Menschsein. Dazu noch eine Idee: Verschiedene Menschen kommen zusammen, je zwei sitzen einander gegenüber und schauen sich in die Augen. Und sehen im anderen jemanden, der liebt, leidet, Träume hat – wie ich. Ein Mensch – wie ich.

Pfarrerin Dr.in Maria Moser MTh, Direktorin & Geschäftsführerin Diakonie Österreich