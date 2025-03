Mobilität neu denken – gemeinsam in die Zukunft

Einfach. Gemeinsam. Mobil.

Free2move steht für geteilte, flexible und umweltbewusste Mobilität – für Privatpersonen wie auch für Unternehmen. Carsharing ist dabei mehr als nur eine Alternative: Es ist ein Schritt hin zu einem inklusiveren und nachhaltigeren Mobilitätsangebot in Österreich. Über unsere App haben Nutzerinnen und Nutzer jederzeit Zugriff auf eine Vielzahl an Fahrzeugen, darunter eine stetig wachsende Flotte an Elektroautos. Wir wollen Mobilität digital, effizient und überall zugänglich machen. Doch Veränderung gelingt nur gemeinsam. Dazu braucht man starke Partner, moderne Technologie und ein klares Ziel. Gemeinsam können wir ein smarteres, umweltfreundlicheres Verkehrssystem aufbauen, das allen zugutekommt.

Ahmed Mhiri, Co-CEO von Free2move