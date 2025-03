Österreich zum Vorreiter im Umwelt- und Klimaschutz machen!

Dank des Einsatzes vieler Menschen ist Österreich zu einem Land mit hohen Umweltstandards und einer besonderen Lebensqualität geworden.

Und das sollten wir auch bleiben. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten müssen wir daher die richtigen Entscheidungen treffen. Was wäre einer unserer größten Fehler? Gerade jetzt beim Umwelt- und Klimaschutz zu sparen. Stattdessen ist nun der Moment, in den Schutz von Natur, Böden und Klima zu investieren. Machen wir Österreich zum Vorreiter im Umwelt- und Klimaschutz und nutzen genau das als Wettbewerbsvorteil – in Europa und weltweit!

Ursula Bittner, Greenpeace Österreich-Sprecherin und Biodiversitäts-Expertin