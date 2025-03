Österreichs Handelszukunft aktiv mitgestalten!

Der österreichische Handel steht vor vielen Herausforderungen.

Steigende Kosten, teure Mieten, stagnierende Umsätze und die unfaire eCommerce-Konkurrenz aus Fernost treiben den Leerstand im ganzen Land nach oben. Höchste Zeit für eine gezielte Transformation! Mit neuen Nutzungskonzepten und einer multifunktionalen Stadt- und Ortskernentwicklung können wir den stationären Handel in Stadt und Land stärken. Dafür braucht es eine gezielte Leerstandsbekämpfung, mehr Begrünung, einen Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche, ausreichend Parkmöglichkeiten und auch ein verbessertes Toilettenangebot. So beleben wir den ländlichen Raum ebenso wie die Einkaufsstraßen in den heimischen Großstädten.

Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverband