Pensionen: Politik muss rasch handeln

Zusatzpensionen für alle.

Zahlreiche Experten fordern eine Pensionsreform in Österreich. Um das Pensionssystem für nachkommende Generationen attraktiv zu erhalten, braucht es die Reform aller drei Säulen. Die staatliche Pension steht außer Frage. Ein resilientes Pensionssystem steht aber auf drei Säulen. In Österreich haben bislang nur eine Million Menschen Ansprüche aus all diesen Komponenten.

Die Bundesregierung hat im Regierungsprogramm den richtigen Weg vorgezeichnet. Mit Hilfe eines Generalpensionskassenvertrages – von den Sozialpartnern gemeinsam vorgeschlagen – könnte es eine Chance für Zusatzpensionen für alle geben. Bleibt zu hoffen, dass dies rasch in Angriff genommen wird.

Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen (WKO)