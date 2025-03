All-in für Bildungsfairness.

Die NGO Teach For Austria setzt sich seit 2012 für mehr Bildungsfairness ein, indem sie engagierte Hochschulabsolvent:innen und Quereinsteiger:innen verschiedenster Fachrichtungen im Rahmen eines zweijährigen bezahlten Social Leadership Programms in Kindergärten, Volks- und Mittelschulen als Pädagog:innen einsetzt. Damit stärkt die NGO nicht nur die individuelle Entwicklung von sozioökonomisch benachteiligten Kindern, sondern auch den Wirtschaftsstandort Österreich, indem sie zukünftige Fachkräfte fördert und die soziale Mobilität erhöht. Die Vision: Ein Österreich, in dem Bildungserfolg nicht vom Elternhaus abhängt, sondern von Talent und Einsatzbereitschaft.

Severin Broucek, Geschäftsführer Teach für Austria