VCÖ: Arbeitsplätze schaffen!

Europas Kompetenzzentrum für klimafreundliche Mobilität.

Acht Prozent des Welthandels der Bahnindustrie sind „Made in Austria“. Österreich ist weltweit Vierter beim Export von Schienenfahrzeugen, nur die USA, China und Deutschland liegen vor uns. Wir sind EU-Champion: Pro Kopf fährt Österreich die meisten Kilometer mit Bahn, Bim und U-Bahn. Österreich ist auch Radland: Hier wurden seit 2020 doppelt so viele Fahrräder wie Pkw neu gekauft. Jedes vierte in Deutschland gekaufte Kinderfahrrad ist von einem rot-weiß-roten Hersteller. Und Österreichs Zulieferindustrie ist auch bei E-Mobilität top. Österreich kann Europas Kompetenzzentrum für klimafreundliche Mobilität werden und viele Arbeitsplätze schaffen. Denn die Nachfrage nach Öko-Mobilität nimmt weltweit stark zu.

Mag. Christian Gratzer, Kommunikationsleitung VCÖ – Mobilität mit Zukunft