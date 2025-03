„Wir machen Kreislaufwirtschaft für eine bessere Zukunft“

Nachhaltig für Österreich.

HUMANA Österreich verbindet unternehmerisches Handeln mit sozialem und ökologischem Mehrwert. Als Social Enterprise sammeln wir gebrauchte Kleidung, geben ihr in unseren Second-Hand-Shops ein neues Leben und finanzieren mit dem Gewinn soziale Initiativen in Österreich sowie Entwicklungsprojekte im Globalen Süden. So schaffen wir gemeinsam, in und für Österreich, eine Zukunft, in der Mode nicht auf Kosten von Mensch und Umwelt geht, sondern Teil der Lösung ist.

Henning Mörch, Geschäftsführung HUMANA Österreich