Das neue Neu.

Wer Geld verdienen will, findet in der Kreislaufwirtschaft große Chancen. Seit 2017 verändert refurbed, wie Menschen einkaufen. Wir verkaufen gebrauchte, professionell aufbereitete Elektrogeräte und sparen so wertvolle Ressourcen. Mit einer großen Auswahl, fairen Preisen und echtem Umweltbewusstsein überzeugen wir unsere Kund:innen. Und die Nachfrage wächst weiter und zeigt, dass wir recht haben!

Peter Windischhofer, refurbed Co-Founder