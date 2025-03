Wo steht Österreich in 20 Jahren?

Gemeinsam Zukunft erschaffen.

Die Unternehmen in Österreich haben sich resilient durch die letzten Krisen gekämpft. Doch die Welt verändert sich rasanter denn je – und ein Ausruhen ist keine Option. Viele haben das bereits verstanden und investieren in Innovationen für die Welt von morgen. Dadurch entstehen Lösungen, die den Standort langfristig und global wettbewerbsfähig machen. weXelerate schafft genau dafür den Raum – mit praxisnahen Programmen und Workshops für Unternehmen, einem Startup-Accelerator und einem Innovationshub im Herzen von Wien, in dem alles zusammenkommt.

Denn Zukunft passiert nicht einfach. Sie wird gemacht – und am besten gelingt uns das gemeinsam.

Awi Lifshitz, CEO weXelerate