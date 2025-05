Der Standort muss gestärkt werden

Österreichische Betriebe und ihre Mitarbeiter leisten Großartiges.

Sie könnten jedoch noch mehr leisten, wenn bürokratische Hürden abgebaut und der Wirtschaftsstandort wieder attraktiver werden würde. Die Umsetzung von Plänen, Erweiterungen, Implementierung von Neuerungen etc. wird oftmals verzögert und erschwert bzw. verunmöglicht. Ferner benötigt es eine effiziente Rechtsdurchsetzung und ein Investment in die Justiz (Aufstockung der Mitarbeiter). In Österreich werden – so der Eindruck – Schuldner geschützt und Gläubiger im Stich gelassen. Die exekutive Durchsetzung der Urteile ist zu langwierig.

MMag. Gregor Winkelmayr, MBA, LL.M. (Essex), Rechtsanwalt