Austria muss gegen Hartberg liefern

Die Wiener Austria steht beim Frühjahrsauftakt gegen Hartberg schon gehörig unter Druck.

Ein harmloser Auftritt im Cup gegen Sturm Graz, Platz 8 in der Tabelle: Die Veilchen müssen am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-LIVETICKER) in der Liga ein anderes Gesicht zeigen. Gegen den Tabellenvierten, das Sensationsteam des Herbstdurchganges aus Hartberg ist ein Sieg Pflicht, sonst hat das Team von Coach Michael Wimmer schon fast keine Chance mehr die Meistergruppe zu erreichen.

Lange Zeit zählten die Steirer zu den Lieblingsgegnern der Veiclhen. Seit dem 10. April 2021 konnte die Schopp-Elf nur ein Spiel gegen die Wiener gewinnen. Doch das war ausgerechnet das letzte Aufeinandertreffen am siebenten Spieltag der aktuellen Saison.

Und auch mit einem Blick dem bisherigen Verlauf sind die Hartberger klarer Favorit. Die Wimmer-Truppe ist seit vier Pflichtspielen sieglos, Hartberg hingegen musste heuer überhaupt erst fünf Pflichtspiel-Niederlagen hinnehmen, vier davon waren entweder gegen Tabellenführer Salzburg oder Sturm Graz.