Barcelona muss gegen Napoli Aus verhindern

Für Barcelona geht es im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Napoli um die wohl letzte Titelchance in der laufenden Saison.

Im Achtelfinale der Champions League kommt es am Dienstag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) zum Duell des spanischen und italienischen Meisters. Für ist die Chance auf die Titelverteidigung in weiter Ferne. Barcelona liegt 10 Spieltage vor Schluss acht Punkte hinter Real Madrid auf Rang drei. Napoli fehlen derzeit sogar auf dem siebenten Tabellenplatz sieben Punkte auf einen Champions-League-Platz.

Das Hinspiel in Neapel endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Heißt: Der Sieger des Spiels zieht in das Viertelfinale der Königsklasse und hält den letzten Titeltraum der laufenden Saison am Leben. Denn auch im nationalen Supercup und Pokal mussten sich die beiden Rivalen schon geschlagen geben.

Napoli hofft auf Premiere

Das Duell der beiden Kult-Vereine ist noch weit entfernt von Tradition. Erst 2019 absolvierten sie die ersten Spiele gegeneinander. Damals setzte sich Barcelona in zwei Freundschaftsspielen 4:0 und 2:1 durch. Danach gab es bislang fünf Spiele in der Champions League oder Europa League. Und die Ähnichkeiten der Duelle sind verblüffend. Die drei Hinspiel endeten jeweils 1:1, in den bisherigen beiden Rückspielen setzten sich die Katalanen mit zwei Toren Unterschied durch. Auch dieses Mal wird Barcelona als Favorit geführt (die Quoten zum Spiel auf www.admiral.at finden Sie hier). Napoli hingegen will endlich den ersten Sieg gegen die "Blaugrana" einfahren.

Immerhin haben die Süditaliener derzeit einen stolzen Lauf. Seit der Final-Niederlage im Supercup gegen Inter am 22. Jänner verloren sie nur eines von neun Pflichtspielen. Doch auch Barcelona hat eine starke Serie zu verteidgen, seit dem Cup-Aus gegen Athletic Bilbao am 24. Jänner ist die Elf von Coach Xavi sogar ungeschlagen, Allerdings trennte man sich in den neun Partien auch drei Mal mit einem Remis.