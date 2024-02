Bayern bereit für Showdown gegen Leverkusen

Es ist das Gipfeltreffen in der Bundesliga: Bayer gegen Bayern. Der Rekordmeister will die Tabellenführung zurück. Oder gelingt Leverkusen schon so etwas wie ein Meisterstück?

Die Fußball-Welt blickt heute (ab 18.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) nach Leverkusen. Dort trifft der ungeschlagene Tabellenführer der deutschen Bundesliga auf Rekordmeister und Verfolger Bayern München. Eines steht vor dem Spiel schon fest: Der Sieger der Partie lacht am Ende von der Tabellenspitze.

Für Bayern-Coach Thomas Tuchel fühle es sich "wie ein besonderer Moment an, in dem die Karten auf den Tisch gelegt werden". Die Münchner liegen vor dem Gipfeltreffen zwei Punkte hinter dem Team von Ex-Bayern-Star Xabi Alonso. Besonders bitter könnte für die Münchner der Ausfall von Kapitän Manuel Neuer werden. Ob der Goalie auflaufen kann, wird sich überhaupt erst kurz vor dem Anpfiff entscheiden.

(Fast) alles spricht für Leverkusen

Leverkusen hat unter dem spanischen Erfolgscoach bisher ein Traumjahr absolviert. In den bisherigen 30 Pflichtspielen ging kein einziges verloren. Und auch ein Blick auf die letzten Duelle mit den Bayern zeigt, dass alles andere als Punkte im Liga-Kracher fast schon eine Überraschung wären. Das Hinspiel am 4. Spieltag endete mit einem hart umkämpften 2:2-Untentschieden, das Duell in der 25- Runde der Vorsaison ging mit 2:1 an die Werkself.

Den letzten Bayern-Sieg in Leverkusen gab es am 17. Oktober 2021, das war aber noch vor der AMtszeit von Alonso. Die Partie wollen sich die Bayern allerdings in Erinnerung rufen. Dank Toren von Robert Lewandowski (2), Serge Gnabry (2) und Vereins-Legende Thomas Müller setzte man sich damals mit 5:1 durch. Und: Die Geschichte hat gezeigt, dass die Bayern in den Top-Spielen sich immer steigern können und das gesamte Potential abrufen können. In den vergangenen Jahren wurden die direkten Duelle stets Dortmund zum Verhängnis, jetzt will Bayer den Ruf als "Vizekusen" endgültig aus der Welt räumen.