Bochum will Krise von Angstgegner Bayern verschärfen

Im ungleichen Duell will der VfL Bochum den großen FC Bayern München noch tiefer in die Krise stürzen.

Die Münchner mussten in den letzten acht Tagen zwei bittere Niederlagen einstecken, da kommt das Gastspiel bei Lieblingsgegner Bochum am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) genau richtig. Die Elf des in der Kritik stehenden Trainers Thomas Tuchel muss jetzt im Kampf um die Meisterschaft punkten, ansonsten droht sogar ein Jahr ganz ohne Titel.

Das direkte Duell gegen Tabellenführer Leverkusen ging 0:3 verloren, im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinale setzte es eine empfindliche Niederlage gegen Lazio Rom. Bei den Münchnern ist Feuer am Dach! Jetzt zählen nur noch Siege, ansonsten könnte die Ära Tuchel nach nicht einmal einen Jahr an der Isar schon wieder Geschichte sein.

Bochum heiß auf elften Sieg

Doch mit dem VfL Bochum kommt es zum Duell mit einem der absoluten Lieblingsgegner des deutschen Rekordmeisters. Von den bisherigen 80 Spielen gegeneinander ging man nicht weniger als 54 Mal als Sieger vom Platz. 16 Mal gab es ein Untentschieden, das Ruhrpott-Team konnte erst 10 Siege feiern.

Doch genau der letzte Sieg macht den Bochumern, die zuletzt zwei Mal 1:1 spielten und 2024 erst einen Sieg (gegen Sensationsteam Stuttgart) verbuchen konnten, Mut. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren, am 14. Februar 2004, konnte man zuletzt vor den eigenen Fans einen Sieg gegen den Rekordmeister feiern . Jetzt soll der elfte Streich gelingen.