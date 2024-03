Denver will sich von Minnesota absetzen

In der Nacht auf Mittwoch steigt das Spitzenspiel der NBA-Western Conference

NBA-Titelverteidiger Denver Nuggets will sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 2 Uhr) im Dreikampf um die Spitzenposition im Westen von den Minnestoa Timberwolves mit einem Sieg absetzen. Es ist das Top-Spiel der Woche und kann für das letzte Monat des Grunddurchganges auch richtungsweisend sein.

Das erste Spiel der Saison ging im November ganz klar an die Timberwolves für sich (110:89). Es war zugleich auch die geglückte Revanche für die Niederlage in der letztjährigen Play-off-Serie. Damals entschied Denver vier der fünf Duelle für sich und startete den Durchmarsch bis zum großen Triumph im Finale. Davor gab es lange Zeit immer einen Sieg für die Heim-Mannschaft. Abgesehen von den überzeugenden Play-off-Leistungen konnte Denver zuletzt am 31. Oktober 2021 bei den Timberwolves gewinnen. Ein gutes Omen für Minnesota im Gipfeltreffen?

Denver-Serie endete gegen Dallas

Dennoch ist der amtierende Champion dieses Mal der klare Favorit (die Quoten zum Spiel finden Sie hier) und das obwohl fünf Spiele andauernde Siegesserie in der Nacht auf Montag gegen die Dallas Mavericks endete. Minnesota hingegen kommt mit dem Selbstvertrauen von zwei klaren Siegen am Stück (119:100 gegen Utah Jazz & 118:100 gegen LA Clippers) vom einwöchigen Auswärts-Trip zurück nach Hause.

In den restlichen Partien musste das Team rund um die Superstars Anthony Edwards und Karl Anthony Towns allerdings bittere Niederlagen einstecken. Mit einem Sieg würde man mit Oklahoma City Thunder und den Denver Nuggets gleichziehen und den 47. Saisonsieg feiern. Dann würde der Dreikampf um die Nummer 1 im Westen 25 Tage vor dem letzten Spieltag endgültig von Neuem anfangen.