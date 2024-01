FC Barcelona: Klarer Favorit gegen Villarreal

Gastgeber Barcelona trifft morgen um 18.30 Uhr auf Villarreal. Wenn Barca die Ligaspitze nicht komplett aus den Augen verlieren will, darf man sich nicht mehr viele Patzer erlauben.

In der Liga liegt man aktuell auf Rang drei und hat schon acht Punkte Rückstand auf Rang 1. In der Copa del Rey schieden die Katalanen bereits im Viertelfinale gegen Bilbao aus (2:4). Nach der Niederlage in der Supercopa gegen Real Madrid bleibt somit nur noch die Champions League. Doch selbst wenn das Achtelfinal-Los Neapel machbar ist, rechnet keiner wirklich mit dem Pokal. Eventuell glückt der Elf von Trainer Xavi in der La Liga noch eine Aufholjagd.

Sieg in der Tasche

Im Heimspiel am Samstag gegen Villarreal gelten die Katalanen als die klaren Favoriten. Während man für Barca lediglich das 1,35-fache bekommt, kassiert man für den Underdog mehr als das 7-fache. Im Gegenteil zu den Tabellen-14 musste Barca in dieser Saison nur gegen Real und Girona Heimniederlagen einstecken. Villarreal wartet seit 4 Pflichtspielen auf einen Sieg. In den jüngsten 32 Duelle gegen das „Gelbe U-Boot“ verlor Barcelona lediglich ein Duell.