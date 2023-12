Fußball-Großnationen rittern um jüngste Trophäe

Mit Aston Villa und Vorjahresfinalist Fiorentina stehen zwei absolute Top-Favoriten im Achtelfinale der Conference League 2023/2024. Fest steht, dass auch heuer wieder ein neues Team den Pokal mit nach Hause nehmen wird.

Aus heimischer Sicht darf man sich zumindest noch kleine Hoffnungen machen. Denn Sturm Graz ist im Play-off für das Achtelfinale noch dabei. Trifft dort am 15. Februar im Hinspiel auf Slovan Bratislava. Sind die Blackies gar das erste Bundesliga-Team, das einen internationalen Wettbewerb gewinnen kann?

Wer folgt auf Italien und England?

Doch die Liste der Favoriten ist lang und mit einigen Teams aus den besten Ligen Europas gefüllt. Eintracht Frankfurt könnte der erste Deutsche Verein werden, der den Bewerb gewinnt. Mit OSC Lille aus Frankreich oder Betis Sevilla aus Spanien schielen auch zwei weitere stolze Fußball-Nationen auf den 57,5 Zentimeter hohen Pokal, der stolze elf Kilogramm wiegt und aus gebürstetem Messing besteht.

Eine Seire könnte auch ausgebaut werden. Denn bisher stand in beiden Endspielen jeweils eine Mannschaft aus Italien. Also wäre die Fiorentina als einziger Vertreter unseres Nachbarlandes zumindest ein hoch gehandelter Anwärter auf das Spiel am 29. Mai in Athen.